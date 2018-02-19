Пушков рассказал о запрете на поставки двигателей с Украины: "Денег не будет, но главное - насолить"

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Ранее такие двигатели, производимые запорожским заводом "Мотор Рич", ставились на самолеты Ан-148 и на самолеты-амфибии Бе-200.

Украинские власти ввели запрет на поставки авиационных двигателей Д-436, которые ставились и на злополучный Ан-148, для Воронежского авиастроительного завода.

Член Совета Федерации России Алексей Пушков решил прокомментировать это решение властей "независимой" Украины:

"В Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное - насолить", - отметил сенатор в своем твиттере, подчеркнув, что больше эти двигатели поставлять и некому.

Ранее такие двигатели, производимые запорожским заводом "Мотор Рич", ставились на самолеты Ан-148 и на самолеты-амфибии Бе-200.

Киев принял такое решение после авиакатастрофы с Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая произошла 11 февраля.