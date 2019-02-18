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Пушков рассказал о закулисных разговорах Мюнхенской конференции в поддержку России

18 февраля 2019, 13:09  •  136 • Политика
Сенатор Алексей Пушков дал свою оценку Мюнхенской конференции. В том числе он рассказал закулисных разговорах события в поддержку России.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" говорил о том, какой он видит Мюнхенскую конференцию в этом году. Интервью Пушков дал с полей событий, находясь в Мюнхене. По словам сенатора, конференция - это своего рода барометр для замера настроений западного альянса.
"Естественно, для нас это показатель того, в каком состоянии находятся наши отношения с западным миром. Я должен сказать, здесь есть несколько тенденций. С одной стороны, за закрытыми дверьми и в кулисах нам говорят о желании нормализовать отношения с Россией. С другой стороны, как только представители тех же самых стран выходят на официальную трибуну, то это, в основном, призывы к единству против так называемой российской агрессии, требования наказать Россию и очень, я бы сказал, далеко идущие - и по сути, и по форме - обвинения в адрес нашей страны. Особенно выделялся министр обороны Великобритании Уильямсон, который произнес исключительно агрессивную речь. На мой взгляд, такие речи произносят накануне объявления войны".
Подобный контраст Пушков назвал настораживающим. По словам сенатора, чем сильнее разлад внутри ЕС, тем выше желание сплотиться в противостоянии "агрессивной России" - по крайней мере, это прослеживается в официальных речах. И показательной с этой точки зрения Пушков назвал речь вице-президента США Майка Пенса, который был недоволен Европой.
"Совершенно очевидны трещины в западном альянсе. В том числе это заметно было в речи Ангелы Меркель, где США дали понять, что Европа не пойдет за Вашингтоном".
Полная версия программы доступна на канале в YouTube.

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