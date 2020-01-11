Пушков рассказал о цели новых санкций США против Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты новыми санкциями пытаются экономически «удушить» Иран.

По его словам, очередные ограничения Вашингтона затронут почти все иранские экономические отрасли, в частности производства стали, алюминия и меди.

«Цель США — лишить бюджет Ирана доходов от экспорта и добиться экономического удушения страны», — написал Пушков в своем Twitter в пятницу, 10 января.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что страны остаются «смертельными врагами», несмотря на публичный отказ ввязываться в войну друг с другом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце декабря. В ночь на 3 января в ходе атаки американских ВВС на аэропорт Багдада был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.

Иран пообещал отомстить и в ночь на 8 января запустил 16 баллистических ракет по двум американским базам.

Позднее Трамп анонсировал новые санкции против Тегерана, отказавшись от военного ответа на нападение.

10 января глава министерства финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил об ужесточении санкций в отношении ряда секторов экономики Ирана.