Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пламя, дым, пришлось прервать репортаж: вместе с "высотным" видео пуск...
Россию обвинили в катастрофе украинского боинга в небе над Ираном (Telegram. Обз...
"Вся администрация Трампа работает на Путина!": Слова Помпео о причине...
"Суровое послание России Трампу": Как иностранные СМИ осветили запуск ...
Главная / Политика

Пушков рассказал о цели новых санкций США против Ирана

11 января 2020, 04:39  •  84 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты новыми санкциями пытаются экономически «удушить» Иран.
По его словам, очередные ограничения Вашингтона затронут почти все иранские экономические отрасли, в частности производства стали, алюминия и меди.
«Цель США — лишить бюджет Ирана доходов от экспорта и добиться экономического удушения страны», — написал Пушков в своем Twitter в пятницу, 10 января.
Кроме того, сенатор подчеркнул, что страны остаются «смертельными врагами», несмотря на публичный отказ ввязываться в войну друг с другом.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце декабря. В ночь на 3 января в ходе атаки американских ВВС на аэропорт Багдада был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
Иран пообещал отомстить и в ночь на 8 января запустил 16 баллистических ракет по двум американским базам.
Позднее Трамп анонсировал новые санкции против Тегерана, отказавшись от военного ответа на нападение.
10 января глава министерства финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил об ужесточении санкций в отношении ряда секторов экономики Ирана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
10 января 2020, 12:24
С нового года - с бородкой: Премьер-министр Канады обратился к нации в новом образе
10 января 2020, 12:24
"Депутатов лучше вместе держать в Думе - вреда меньше": Сатановский о "длинных новогодних праздниках"
11 января 2020, 01:24
"Может быть полем для манипуляций": Валуев раскрыл "обратную сторону" освобождения ветеранов от оплаты ЖКУ
10 января 2020, 22:09
Создатель World of Tanks решил основать политическую партию
10 января 2020, 22:09
В Москве назвали события в Абхазии внутренним делом республики
11 января 2020, 01:24
"Экологией вообще никто не занимался": Путин отчитал чиновников Крыма за проблемы
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2020, 01:24
Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения
11 января 2020, 01:24
"Мы знали": Латвийские военные с базы США рассказали, почему не попали под ...
11 января 2020, 01:24
Россию обвинили в катастрофе украинского боинга в небе над Ираном (Telegram. Обзор)
11 января 2020, 01:24
Откровения сотрудника Boeing: "Бог не простил меня за то, что я скрыл"
11 января 2020, 01:24
"Вся администрация Трампа работает на Путина!": Слова Помпео о причине ката...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2020, 20:39
Готовят к возможной войне? Американский дипломат рассказал, как украинские военные "сливают" армии США информацию о русских
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал последнее предупреждение
08 января 2020, 11:39
"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Киеве за вопрос "Чей Крым?"
09 января 2020, 13:24
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
08 января 2020, 11:39
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
05 января 2020, 21:54
Кравчук и Бородай поставили смертельный диагноз Украине
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.