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Пушков рассказал о «спусковом крючке» коронавируса
17 апреля 2020, 05:10 • 267 • Политика
Пандемия коронавируса может стать спусковым крючком перераспределения сил в мировой политике, заявил 17 апреля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Так сенатор прокомментировал статью The Economist о том, что Китай якобы выигрывает от ситуации с распространением вируса.
«Побеждает ли Китай?» — главный вопрос, которым сейчас задаются в ведущих западных столицах. Страхи западной элиты небеспочвенны. Пандемия может стать спусковым крючком постепенного, но неуклонного перераспределения позиций и нового соотношения сил в мировой политике», — указал Пушков.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, а к настоящему времени вирус затронул уже более 180 стран мира.
При этом МВФ заявил о фактической остановке мировой экономики.
Эксперты отмечают, что Китай уже смог преодолеть эпидемию. В стране практически не фиксируется новых случаев заболевания.
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