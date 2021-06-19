Пушков рассказал о скрытой повестке женевского саммита

Скрытая повестка саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена заключалась в обсуждении будущего ядерных вооружений, от которого зависит вся мировая безопасность. Об этом 18 июня рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Американцы посчитали нужным убедиться, что от России не исходит ядерной угрозы и что Россия готова вести переговоры по поводу ядерных вооружений. Такова скрытая повестка саммита. Выражалась она не совсем внятным термином «стратегическая стабильность», под которым можно понимать всё что угодно. Но по сути стратегическая стабильность — это о ядерном потенциале, который может с обеих сторон выйти из-под контроля и при определенных обстоятельствах быть использованным», — рассказал он в интервью «Газете.ру».

Как отметил политик, «встреча была важной именно с политико-психологической точки зрения». Он также подчеркнул, что главным итогом двусторонней встречи является достижение неформализованной договоренности о контроле над разногласиями, чтобы «не доводить свои противоречия до такой точки, за которой может последовать новый Карибский кризис».

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.

По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).