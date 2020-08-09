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Пушков рассказал о российском "ночном кошмаре" англосаксов

09 августа 2020, 17:30  •  4 • Политика
Сенатор Алексей Пушков рассказал о российском "ночном кошмаре" англосаксов. Речь идёт о союзе Германии и России, который США хотят разрушить атакой на "Северный поток - 2".
Основатель разведывательно-аналитической организации "Стретфор" Джордж Фридман вновь пытается сделать актуальным ночной кошмар англосаксов, который заключается в союзе Германии и России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее Фридман резко раскритиковал проект "Северный поток - 2", заявив о том, что русские и немцы якобы "флиртуют" с 1871 года, надеясь объединить технологии Германии и газ России. Однако подобные высказывания Пушков называет пустой болтовнёй, которая прикрыта "геополитическим флёром".
Не стоит забывать, что в ходе двух мировых войн Москва и Берлин воевали друг с другом. При этом в нынешних политических реалиях формирование российско-немецкого союза не выглядит возможным.
"Демагогия Фридмана - не более чем поиск пропагандистских доводов против Северного потока - 2 и даже ограниченного сотрудничества между Берлином и Москвой", - написал парламентарий в Telegram-канале "Алексей ПУШКОВ".
Как ранее отметил колумнист издания "Вечерняя Москва" Александр Хохлов, несмотря на серьёзные разногласия, американские демократы и республиканцы поддерживают введение новых санкций против трубопроводов "Северный поток -2" и "Турецкий поток". Кроме того, они готовы выделить почти четыре миллиарда долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания", которая направлена не на поддержку Европы, а на усиление военного присутствия США у российских границ.
"Весьма вероятно, считают в США, по ним в Европу прорвутся страшные русские танки", - иронизирует Хохлов.

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