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Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена

24 января 2021, 00:50  •  148 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал причину нарастающего разочарования американцев в администрации президента США Джо Байдена.
«Разочарование в этой администрации будет только нарастать. Она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины. Гремучая смесь», — написал он в Telegram в субботу, 23 января.
Так сенатор прокомментировал заявление международного союза рабочих Северной Америки, которые раскритиковали решение Байдена отменить разрешение на строительство трубопровода Keystone XL. Отмечалось, что из-за это тысячи граждан потеряют высокооплачиваемую работу.
Трубопровод должен был доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана. Протяженность трубопровода должна была составить 1,9 тыс. км.
Строительство нефтепровода поддерживала администрация экс-президента США Дональда Трампа, однако Джо Байден вскоре после вступления в должность главы государства подписал указ, который отменил данное решение.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил разочарование решением США о блокировке строительства трубопровода Keystone XL, в том числе и в телефонной беседе с новым американским лидером.
Байден в первый день своего президентства отменил несколько распоряжений Трампа, в частности, остановил строительство стены на границе с Мексикой, а также подписал указ о возвращении Штатов в ВОЗ.

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