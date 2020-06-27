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Пушков рассказал о последствиях веры Киева в способность вернуть Крым

27 июня 2020, 04:00  •  62 • Политика
На Украине демагогия заменила политику, заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По словам сенатора, пока в Киеве верят в возможность «вернуть Крым и людей», украинские власти теряют из вида проблему Донбасса.
«Украина уже практически потеряла Донбасс, который вот уже шесть лет живет собственной жизнью. Тот случай, когда демагогия заменяет политику. А политикой заняться некому», — написал Пушков 26 июня в Twitter.
Ранее в этот день украинский президент Владимир Зеленский заявил: «Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно».
А 25 июня в эфире радиостанции «Тризуб» бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил о появлении «уникального шанса вернуть Крым». По его словам, способствовать установлению контроля Киева над полуостровом поможет якобы «глубокий кризис» в РФ.
Комментируя его слова, Пушков отмечал, что шансов на возвращение Крыма у Украины нет.
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за это решение.

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