Пушков рассказал о покушении США на полномочия Совбеза ООН

Пытаясь навязать ООН возобновление санкций против Ирана, США покушаются на полномочия Совбеза и международное право, считает российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Вашингтон своими действиями ставит под сомнение Устав и роль ООН на международной арене.

«Генсек ООН уже отказался пойти на поводу у США, ибо это означало бы признать их диктат в адрес ООН», — написал сенатор 21 сентября в Twitter.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил о возобновлении санкций против Ирана, несмотря на несогласие ООН. По его словам, ограничения в частности затронут поставки оружия Тегерану.

Ранее Вашингтон неоднократно отмечал, что не допустит получение Ираном российского или китайского оружия.

При этом Помпео призвал страны СБ ООН неукоснительно соблюдать восстановленные Штатами, санкциями иначе последует «наказание».

МИД РФ назвал заявления США театральным представлением и выразил уверенность в том, что Вашингтон понимает, что, выйдя два года год назад из ядерной сделки и возобновив односторонние санкции против Тегерана, отбросил международные нормы.

Генсек ООН Антониу Гутерреш уже отказался возобновлять санкции.

Международные санкции против Ирана были отменены в рамках заключения Совместного плана действий (СВПД) или так называемой «ядерной сделки». Согласно документу, ограничения снимаются в обмен на гарантии остановки ядерной программы Тегерана.

В 2018 году США разорвали сделку и сообщили о планах возобновить санкции.