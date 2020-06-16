Пушков рассказал, как гарантированно завезти в страну COVID-19

О том, как гарантированно завезти коронавирусную инфекцию в страну, объяснил на своей странице в социальной сети Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

"Завозной Ковид-19 гарантирован в случае открытия авиаперелётов с поражёнными странами", - обратил внимание политик.

В качестве примера он привёл случай в Новой Зеландии, "где с этой заразой покончили, впервые выявили два новых случая за 24 дня". Пушков рассказал, что коронавирус обнаружили у двух британцев, которые приехали в страну на похороны. И намекнул на то, что число заражённых в результате может оказаться много больше.

"В самолёте они, вероятно, летели не одни", - заметил Пушков.

Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov

Пользователи отреагировали на твит политика по-разному.

"Надо снова закрывать Китай, если открыли", - предложил в ответ @Romancolonel.

"Так если б у нас не стали возвращать самолётами и отпускать бесконтрольно - у нас бы тоже не было столько…" - высказала своё мнение @speranska.

"И что вы предлагаете? Пожизненно сидеть по домам? Кончится этот вирус, другой появится. От всего не убережёшься", - ответила под постом политика @Ardany_Irina.