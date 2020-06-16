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Пушков рассказал, как гарантированно завезти в страну COVID-19
16 июня 2020, 22:00 • 113 • В мире
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter объяснил, в каком случае завозной COVID-19 будет гарантирован, напомнив об уже имевших место новых случаях там, "где с этой заразой покончили".
О том, как гарантированно завезти коронавирусную инфекцию в страну, объяснил на своей странице в социальной сети Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
"Завозной Ковид-19 гарантирован в случае открытия авиаперелётов с поражёнными странами", - обратил внимание политик.
В качестве примера он привёл случай в Новой Зеландии, "где с этой заразой покончили, впервые выявили два новых случая за 24 дня". Пушков рассказал, что коронавирус обнаружили у двух британцев, которые приехали в страну на похороны. И намекнул на то, что число заражённых в результате может оказаться много больше.
"В самолёте они, вероятно, летели не одни", - заметил Пушков.
Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov
Пользователи отреагировали на твит политика по-разному.
"Надо снова закрывать Китай, если открыли", - предложил в ответ @Romancolonel.
"Так если б у нас не стали возвращать самолётами и отпускать бесконтрольно - у нас бы тоже не было столько…" - высказала своё мнение @speranska.
"И что вы предлагаете? Пожизненно сидеть по домам? Кончится этот вирус, другой появится. От всего не убережёшься", - ответила под постом политика @Ardany_Irina.
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