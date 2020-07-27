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Пушков рассказал, чего боится Зеленский

27 июля 2020, 08:05  •  113 • Украина
Москва, 27 июля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать пункты Минских соглашений и раскрыл главный страх украинского лидера. Мнением политик поделился в микроблоге Twitter.
«Зеленский тянет время. Соглашения он выполнить не может и не хочет. Заявить Берлину и Парижу о своем отказе боится — поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его. Пересмотреть соглашения ему не дадут. Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры», — написал Пушков.
В четверг во время посещения КПП «Станица Луганская» Зеленский сообщил, что власти страны настаивают на подробной расшифровке каждого пункта Минских соглашений. Подробности необходимы Киеву якобы для того, чтобы определить, какие из условий может выполнить руководство страны.
На требование Зеленского отозвались в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство готово помочь Зеленскому с расшифровкой текста Минских соглашений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения содержательны, исчерпывающи и не нуждаются в расшифровке.
Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщило RT. Главы государств обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Среди прочего, стороны констатировали необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы.
Автор: Матвей Прозоров

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