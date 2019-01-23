Пушков рассекретил "план Тимошенко" по захвату Крыма с помощью Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков рассекретил "план Тимошенко", с помощью которого она готовится захватить Крым. Страны Запада и американский лидер Дональд Трамп якобы должны её поддержать.

"У Тимошенко - план! Оказывается, страны Запада должны вернуть Украине Крым и Донбасс. А ещё они должны дать ей много денег, принять её в ЕС и в НАТО и много чего ещё должны Украине. Осталось убедить во всём этом Трампа, подкараулив его у туалета. Но, похоже, ему не до Украины", - пишет в своём микроблоге российский сенатор Алексей Пушков.

Его подписчики тут же отреагировали.

"Пусть прочтёт Пушкина, "Сказку о рыбаке и рыбке", там все про это написано", - советуют пользователи.

"На Трампа, даже с его богатым опытом общения с претендентками, готовыми на всё, думаю, ботфорты Тимошенко не произведут впечатления", - отмечают комментаторы.