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Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 04:46 • 80 • Политика
Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему глава МИД Украины Дмитрий Кулеба неправ, когда обвиняет Москву в "отговорках" встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Политик раскрыл, зачем украинский президент хочет видеть президента России. "Пытаются использовать", - констатировал Пушков.
В эфире телеканала "Интер" Кулеба заявил, что Киев к такой встрече готов и что он "не прячется". При этом он сравнил Украину с Россией, выдвинув обвинение.
"У нас создаётся впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - произнёс украинский министр.
Алексей Пушков объяснил, что любая встреча не высшем уровне предполагает определённую подготовку: формулируется смысл встречи, утверждается приблизительный круг вопросов для обсуждения. Политик назвал это нормальной дипломатической практикой.
Владимир Путин не раз и не два говорил, что готов обсудить с Владимиром Зеленским вопросы двусторонних отношений. Сенатор подчеркнул, что пристального внимания заслуживают темы пересечения границ, транспортного сообщения, а также ряд вопросов из дипломатической и политической сфер.
Но Киев ситуацию видит иначе. Там настаивают, что Путин и Зеленский должны обсудить принадлежность Крыма, хотя в Кремле много раз информировали: вопрос закрыт. Если стороны так по-разному представляют встречу лидеров двух государств, то нужно сблизить подходя.
"Если сблизить невозможно, тогда, видимо, время для проведения этой встречи ещё не пришло. А Кулеба и команда Зеленского в обычной для них манере пытаются использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях", - произнёс сенатор в интервью "Взгляду", объяснив, зачем президент Украины хочет видеть Владимира Путина.
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