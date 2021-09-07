Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Главная / Политика

Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"

07 сентября 2021, 04:46  •  80 • Политика
Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему глава МИД Украины Дмитрий Кулеба неправ, когда обвиняет Москву в "отговорках" встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Политик раскрыл, зачем украинский президент хочет видеть президента России. "Пытаются использовать", - констатировал Пушков.
В эфире телеканала "Интер" Кулеба заявил, что Киев к такой встрече готов и что он "не прячется". При этом он сравнил Украину с Россией, выдвинув обвинение.
"У нас создаётся впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - произнёс украинский министр.
Алексей Пушков объяснил, что любая встреча не высшем уровне предполагает определённую подготовку: формулируется смысл встречи, утверждается приблизительный круг вопросов для обсуждения. Политик назвал это нормальной дипломатической практикой.
Владимир Путин не раз и не два говорил, что готов обсудить с Владимиром Зеленским вопросы двусторонних отношений. Сенатор подчеркнул, что пристального внимания заслуживают темы пересечения границ, транспортного сообщения, а также ряд вопросов из дипломатической и политической сфер.
Но Киев ситуацию видит иначе. Там настаивают, что Путин и Зеленский должны обсудить принадлежность Крыма, хотя в Кремле много раз информировали: вопрос закрыт. Если стороны так по-разному представляют встречу лидеров двух государств, то нужно сблизить подходя.
"Если сблизить невозможно, тогда, видимо, время для проведения этой встречи ещё не пришло. А Кулеба и команда Зеленского в обычной для них манере пытаются использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях", - произнёс сенатор в интервью "Взгляду", объяснив, зачем президент Украины хочет видеть Владимира Путина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





80
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 01:05
Русских в посольстве США переманивали на свою сторону. Захарова указала на "интересный нюанс"
07 сентября 2021, 01:05
Экономист назвал ошибку Зеленского на переговорах с Байденом: "Так не выходят на внешнюю арену"
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
07 сентября 2021, 01:05
В Великобритании наступление Талибана* в Афганистане сочли "катастрофическим успехом"
07 сентября 2021, 02:55
Депутат Рады объяснил смысл переименования Украины. Дело вовсе не в исторической правде
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 01:05
Русских в посольстве США переманивали на свою сторону. Захарова указала на "инте...
07 сентября 2021, 01:05
Экономист назвал ошибку Зеленского на переговорах с Байденом: "Так не выходят на...
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
07 сентября 2021, 01:05
В Великобритании наступление Талибана* в Афганистане сочли "катастрофическим усп...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.