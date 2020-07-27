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Пушков раскрыл страх Зеленского: "Вот и выдумывает"
27 июля 2020, 14:05 • 60 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, чего страшится президент Украины Владимир Зеленский с Минскими соглашениями и почему "выдумывает всякие отсрочки". По мнению политика, Зеленский "заявить Берлину и Парижу о своём отказе боится".
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Twitter довольно резко и не без сарказма высказался в адрес президента Незалежной Владимира Зеленского, который потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений.
"Уважаемый Владимир Александрович, неужели Вам не понятен язык, на котором они написаны? - поддел главу государства экс-премьер. - Что именно Вы хотите, чтобы Вам расшифровали?"
Требование Зеленского прокомментировал и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. У себя на странице в Twitter он прямо заявил, что тот просто "тянет время", и раскрыл, чего страшится президент Незалежной.
"Соглашения он выполнить не может и не хочет, - продолжил свою точку зрения российский сенатор. - Заявить Берлину и Парижу о своём отказе боится - поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его".
Кроме того, Пушков предупредил, что и пересмотреть минские договорённости никто президенту Украины не даст.
"Вот и выдумывает всякие отсрочки", - резюмирует сенатор, сравнив ситуацию с детскими играми.
Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov
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