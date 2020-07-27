Пушков раскрыл страх Зеленского: "Вот и выдумывает"

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Twitter довольно резко и не без сарказма высказался в адрес президента Незалежной Владимира Зеленского, который потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений.

"Уважаемый Владимир Александрович, неужели Вам не понятен язык, на котором они написаны? - поддел главу государства экс-премьер. - Что именно Вы хотите, чтобы Вам расшифровали?"

Требование Зеленского прокомментировал и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. У себя на странице в Twitter он прямо заявил, что тот просто "тянет время", и раскрыл, чего страшится президент Незалежной.

"Соглашения он выполнить не может и не хочет, - продолжил свою точку зрения российский сенатор. - Заявить Берлину и Парижу о своём отказе боится - поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его".

Кроме того, Пушков предупредил, что и пересмотреть минские договорённости никто президенту Украины не даст.

"Вот и выдумывает всякие отсрочки", - резюмирует сенатор, сравнив ситуацию с детскими играми.