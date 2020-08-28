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Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
28 августа 2020, 08:55 • 93 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Польша планирует втянуть Белоруссию в зону своего влияния. Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.
По словам парламентария, распространить свое влияние на Минск является стратегической задачей для Варшавы.
«Деньги уже выделяются, инфраструктура польского влияния усиливается», — написал Пушков.
Сенатор также усомнился в том, что дипломатический протест, который МИД Белоруссии выразил Польше, даст какой-либо эффект.
«Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь», — отметил парламентарий.
Ранее в четверг сообщалось, что министерство иностранных дел Белоруссии выразило протест Польше из-за вмешательства в дела страны.
Накануне стало известно, что Польша со времени протестов в Белоруссии приняла несколько десятков граждан этой страны без необходимых документов. Также Варшава предложила создать список вакансий для белорусов.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане из разных городов страны отказались признавать итоги выборов. Люди, вышедшие на улицы, столкнулись с противодействием силовиков, и пострадавшие были с обеих сторон, погибли несколько гражданских.
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