Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Польша планирует втянуть Белоруссию в зону своего влияния. Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.

По словам парламентария, распространить свое влияние на Минск является стратегической задачей для Варшавы.

«Деньги уже выделяются, инфраструктура польского влияния усиливается», — написал Пушков.

Сенатор также усомнился в том, что дипломатический протест, который МИД Белоруссии выразил Польше, даст какой-либо эффект.

«Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь», — отметил парламентарий.

Ранее в четверг сообщалось, что министерство иностранных дел Белоруссии выразило протест Польше из-за вмешательства в дела страны.

Накануне стало известно, что Польша со времени протестов в Белоруссии приняла несколько десятков граждан этой страны без необходимых документов. Также Варшава предложила создать список вакансий для белорусов.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане из разных городов страны отказались признавать итоги выборов. Люди, вышедшие на улицы, столкнулись с противодействием силовиков, и пострадавшие были с обеих сторон, погибли несколько гражданских.