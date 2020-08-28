Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику...
Главная / Политика

Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии

28 августа 2020, 08:55  •  93 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Польша планирует втянуть Белоруссию в зону своего влияния. Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.
По словам парламентария, распространить свое влияние на Минск является стратегической задачей для Варшавы.
«Деньги уже выделяются, инфраструктура польского влияния усиливается», — написал Пушков.
Сенатор также усомнился в том, что дипломатический протест, который МИД Белоруссии выразил Польше, даст какой-либо эффект.
«Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь», — отметил парламентарий.
Ранее в четверг сообщалось, что министерство иностранных дел Белоруссии выразило протест Польше из-за вмешательства в дела страны.
Накануне стало известно, что Польша со времени протестов в Белоруссии приняла несколько десятков граждан этой страны без необходимых документов. Также Варшава предложила создать список вакансий для белорусов.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане из разных городов страны отказались признавать итоги выборов. Люди, вышедшие на улицы, столкнулись с противодействием силовиков, и пострадавшие были с обеих сторон, погибли несколько гражданских.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал послание
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Украину
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамоту" Киева
28 августа 2020, 02:30
"Играть и работать в России не будет": Клинцевич о новой Call of Duty с расстрелом советских солдат
28 августа 2020, 00:40
В Минобороны на пальцах объяснили Пентагону, кто виноват в "сирийском таране"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал пос...
28 августа 2020, 06:10
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": О нем...
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Укра...
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде публично... За что?"
23 августа 2020, 12:30
"Когда они начнут разносить Россию на щепки": Рассекречен "мощный ресурс" Навального
22 августа 2020, 18:05
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
25 августа 2020, 19:30
Кедми назвал главного шефа Украины и поставил диагноз: "Не просуществует и 5 минут"
24 августа 2020, 22:25
Готов ответить силой: Кедми заявил об опасной для Запада непредсказуемости Путина
22 августа 2020, 20:50
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.