Ранее глава МИД Германии Хайко Маас сообщил журналистам о том, что едет в Россию для открытого разговора о разногласиях, которые существуют между странами.

"Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотёк", - отметил немецкий министр.

Среди тем, которые предполагается обсудить, - урегулирование ситуации в Сирии и на Украине, а также контроль над вооружениями.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Мааса, отметил, что "упор на разногласия с Россией никуда не продвинет германскую дипломатию", и посоветовал Германии "сосредоточиться на позитивной повестке".

"Понятно, что такого рода заявления - алиби Берлина перед Варшавой и другими противниками России в ЕС, - раскрыл свою точку зрения сенатор в Telegram-канале "Алексей ПУШКОВ". - Но если Берлин будет вечно оглядываться на них, то никуда не продвинется: у этих стран вообще нет внешней политики, кроме заклинаний о необходимости сдерживания России".

Пушков рекомендовал Германии, если та всё же хочет сохранить лидерство в Европе, "демонстрировать новые подходы и динамику, а не быть вечным заложником восточноевропейских столиц".