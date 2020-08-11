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Пушков раскрыл алиби Берлина перед противниками России
11 августа 2020, 15:20 • 77 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков призвал Берлин сосредоточиться на позитивной повестке в отношениях с Москвой и раскрыл алиби Германии перед противниками России.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас сообщил журналистам о том, что едет в Россию для открытого разговора о разногласиях, которые существуют между странами.
"Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотёк", - отметил немецкий министр.
Среди тем, которые предполагается обсудить, - урегулирование ситуации в Сирии и на Украине, а также контроль над вооружениями.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Мааса, отметил, что "упор на разногласия с Россией никуда не продвинет германскую дипломатию", и посоветовал Германии "сосредоточиться на позитивной повестке".
"Понятно, что такого рода заявления - алиби Берлина перед Варшавой и другими противниками России в ЕС, - раскрыл свою точку зрения сенатор в Telegram-канале "Алексей ПУШКОВ". - Но если Берлин будет вечно оглядываться на них, то никуда не продвинется: у этих стран вообще нет внешней политики, кроме заклинаний о необходимости сдерживания России".
Пушков рекомендовал Германии, если та всё же хочет сохранить лидерство в Европе, "демонстрировать новые подходы и динамику, а не быть вечным заложником восточноевропейских столиц".
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