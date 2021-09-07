Пушков раскритиковал желание Киева обсуждать вопрос Крыма

Судьба Крыма решена, вопрос принадлежности полуострова не подлежит обсуждению. Такое мнение 7 сентября высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что вопрос Крыма всегда будет в повестке и может обсуждаться на переговорах.

«Насчет того, что Крым «будет в повестке дня в любых обстоятельствах», глава МИД Украины заблуждается: судьба Крыма решена и обсуждению не подлежит. А демонстративное педалирование этой темы министром — чисто пропагандистский трюк, с помощью которого Киев рассчитывает вынудить Москву обсуждать эту тему. В Киеве постоянно путают дипломатию и пропаганду. Но это никак не способствует проведению встречи двух президентов», — написал Пушков.

Во вторник Кулеба заявил, что тема Крыма будет в повестке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Киев проведением саммита «Крымская платформа» показал, что не забудет Крым. По этой теме компромиссов быть не может.

Как добавил глава МИД Украины, Крым будет в повестке дня в любых обстоятельствах. Киев уже готов к общению с Путиным, но полагает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить», продолжил он.

5 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия подтверждает желание нормализовать отношения с Украиной. По его словам, Путин готов встретиться с украинским коллегой, так как отношения с Киевом надо налаживать. При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что вопрос о принадлежности Крыма не может обсуждаться.

3 сентября Путин выразил надежду на восстановление отношений Москвы и Киева в полном масштабе. Также, по словам главы государства, он рассчитывает на то, что однажды президент Украины приедет в Россию для дискуссии.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году в результате проведенного референдума полуостров Крым стал регионом РФ. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.