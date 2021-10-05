Пушков раскритиковал взаимные обвинения политиков Грузии в «работе на Россию»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал «соревнованием в глупости» взаимные обвинения политических сил Грузии в якобы работе на Россию. Так политик во вторник, 5 октября, прокомментировал письмо находящегося в тюрьме бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, направленное президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«В Грузии все обвиняют друг друга в «работе на Россию». Партия Саакашвили обвиняет в этом правящую партию, а правящая партия обвиняет в этом Саакашвили. Видимо, ради этого он и сел в тюрьму — ради работы на Россию, а не по собственному недомыслию. В общем, соревнование в глупости. Счет ничейный», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день стало известно, что Саакашвили из тюрьмы написал письмо Зеленскому. Он отметил, что больше жизни любит Грузию и Украину, которую считает своей второй родиной. Помимо этого бывший грузинский лидер указал на то, что его «незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям» не признают никто в мире, кроме России. Политик также заявил, что является личным узником президента РФ Владимира Путина.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.

Экс-глава государства также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

Президент Украины напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.