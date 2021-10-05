Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в пр...
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Главная / Политика

Пушков раскритиковал взаимные обвинения политиков Грузии в «работе на Россию»

05 октября 2021, 14:40  •  126 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал «соревнованием в глупости» взаимные обвинения политических сил Грузии в якобы работе на Россию. Так политик во вторник, 5 октября, прокомментировал письмо находящегося в тюрьме бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, направленное президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«В Грузии все обвиняют друг друга в «работе на Россию». Партия Саакашвили обвиняет в этом правящую партию, а правящая партия обвиняет в этом Саакашвили. Видимо, ради этого он и сел в тюрьму — ради работы на Россию, а не по собственному недомыслию. В общем, соревнование в глупости. Счет ничейный», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день стало известно, что Саакашвили из тюрьмы написал письмо Зеленскому. Он отметил, что больше жизни любит Грузию и Украину, которую считает своей второй родиной. Помимо этого бывший грузинский лидер указал на то, что его «незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям» не признают никто в мире, кроме России. Политик также заявил, что является личным узником президента РФ Владимира Путина.
Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.
Экс-глава государства также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.
Президент Украины напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





126
Источник
Похожие новости
05 октября 2021, 04:45
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
05 октября 2021, 00:40
Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
05 октября 2021, 10:35
Кто "слил" данные об офшорах Зеленского: на Украине дали ответ
05 октября 2021, 00:40
В США никак не могут смириться: Госдеп высказался о закачке газа в "Северный поток - 2"
05 октября 2021, 12:20
Запуск "Циркона" вразумил: британцы захотели помириться с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 16:30
"Об С-400 не жалеем". Эрдоган сделал выбор между Байденом и Путиным
30 сентября 2021, 16:30
«МВ»: спецслужбы Украины готовы к провокациям в Молдове
02 октября 2021, 23:40
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - видео
05 октября 2021, 04:45
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
29 сентября 2021, 15:45
Байрактары уже бомбят Донбасс, генерал ВСУ это подтвердил
30 сентября 2021, 14:40
Телеканал "Дом" наказали за карту с российским Крымом
29 сентября 2021, 21:15
Путин поставил Эрдогану ультиматум по Сирии и Закавказью - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.