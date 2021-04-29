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Пушков раскритиковал слова Псаки о сокращении напряженности с Россией

29 апреля 2021, 16:05  •  21 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал ранее сделанное заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что Вашингтон стремится к сокращению напряженности с Москвой.
«О да! Мы заметили: США только и делают, что «стремятся к снижению напряженности». И конечно, санкции не единственный инструмент!» — прокомментировал Пушков.
Сенатор также отметил, что угрозы для Москвы со стороны Вашингтона в отношении расширения ограничений всё еще существуют, такие, например, как регулярная отправка военных судов в Черное море или высылка российских дипломатов.
Также он привел в пример ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2»: в 2019 году США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
26 апреля Джен Псаки заявила, что США не рассматривают санкции в качестве единственного инструмента в выстраивании отношений с Россией, однако стремятся к снижению напряженности в отношениях двух стран.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Москвы. Ограничения затронули 32 юридических и физических лица из РФ. Также в Соединенных Штатах заявили о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
В Белом доме отметили, что администрация Байдена «ясно дала понять», что США «хотят стабильных и предсказуемых» отношений с Россией, однако будут отстаивать свои национальные интересы.
На следующий день Москва объявила об ответных санкциях, которые предусматривают высылку американских дипломатов, запрет на въезд в страну ряда высокопоставленных деятелей США и др.
22 апреля Джен Псаки заявила о том, что Соединенные Штаты оставляют за собой право введения новых санкций в отношении России.
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