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Пушков раскритиковал слова экс-главы МИД Украины о миропорядке без России

25 октября 2021, 20:35  •  119 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков в понедельник, 25 октября, раскритиковал слова экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, который рассказал о планах западных партнеров реализовать новую концепцию мироустройства, где тоталитарные режимы и Россия будут «вытолкнуты на обочину мировой политики».
«На обочине мировой политики есть все шансы остаться у Украины, а не у России. Экс-глава МИД Украины плохо понимает, о чем говорит, и плохо следит за ходом событий, например, за тем же газовым кризисом в Европе и его последствиями. «Саммит демократий» тут не поможет», — написал он в своем Telegram-канале.
Политик напомнил, что РФ входит в «большую тройку» ведущих держав мира, а также является постоянным членом Совета Безопасности ООН и имеет самые крупные в мире запасы нефти и газа.
«Кто и куда ее вытолкнет? Огрызко, что ли?» — поинтересовался Пушков.
Накануне экс-глава МИД Украины также отметил, что Киев пока вынужден прислушиваться к Москве, у которой есть право вето в Совбезе ООН и возможность блокировки решений в ОСБЕ с ее принципом консенсуса. Поэтому нужно уходить от деятельности структур, в которых Россия имеет такие возможности.
По словам Огрызко, РФ грубо нарушает Устав ООН на глазах у всех и «говорит, что она вершит благо». Но вскоре такой порядок перестанет устраивать всех и президент США Джо Байден уже предложил формат для решения вопроса, добавил он.
В тот же день внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета. Но если бы не агрессия Москвы, ничего подобного никогда бы не произошло, уточнил он.
Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.
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