Пушков раскритиковал призыв США увеличить поставки газа через Украину

Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 22 сентября, раскритиковал заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, который призвал Россию увеличить поставки газа через Украину.

«Что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уж точно не бюрократу из Госдепа. Тема поставок газа в Европу — сложное уравнение. Искать его решение надо на пути переговоров и поиска компромисса», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам политика, тем, кто считает иначе, следует поучиться дипломатии.

Как ранее рассказал Хохштейн изданию Bloomberg, для обеспечения Европы газом на предстоящую зиму Россия должна как можно скорее увеличить его транзит через территорию Украины. По его словам, РФ неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это.

Помимо этого представитель Госдепа выразил обеспокоенность тем, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. Он увидел в этом шаге стремление России побыстрее завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» («СП-2»).

Как предположил в беседе с «Известиями» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, действия «Газпрома» обусловлены тем, что компания хочет избежать риска «задваивания» мощностей по прокачке топлива в ожидании введения в эксплуатацию газопровода «СП-2». Специалист также подчеркнул, что российская компания продолжает выполнять свои обязанности по транзиту газа через Украину в Европу и ежедневно поставляет 109 млн куб. м.

С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза. Топливо начало серьезно дорожать с середины августа, после того как «Газпром» сократил поставки в ЕС по трубопроводу Ямал — Европа.

Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года. Договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

«Северный поток – 2» построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.