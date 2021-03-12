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Пушков просчитал тактику Байдена в отношении России: После Трампа осталось три пути

12 марта 2021, 06:35  •  138 • Политика
Сенатор Алексей Пушков просчитал тактику нового президента США Джо Байдена в отношении России. По словам сенатора, после экс-главы Штатов Дональда Трампа у новой администрации осталось три варианта.
Несмотря на угрозы администрации перейти в масштабное наступление на Россию и "обличение" Трампа за "уступки Путину", которых на самом деле не было, новая команда, засевшая в Вашингтоне, обнаружила, что почти весь потенциал агрессии против России уже был мобилизован при Трампе, отмечает Пушков.
"Что еще может сделать плохого России администрация Байдена? Остаются три возможности", - написал он в своём Telegram-канале.
По словам Пушкова, среди этих трёх вариантов: введение "санкций из ада" (DASKA), новая война в Донбассе и наращивание натовских и американских военных контингентов в Польше и других граничащих с Россией странах альянса. Однако санкции могут снова не сработать, новая война в Донбассе может снова закончиться поражением как в 2015 году, поэтому более вероятным остаётся третий путь: наращивание войск вблизи России.
"Но это является лишь продолжением прежней линии США при Трампе", - подчеркнул сенатор.
Он отметил, что со стороны Вашингтона антироссийские действия будут, "но их целью будет скорее длительная осада "путинской России", чем набор резких и рискованных шагов, способных поставить ситуацию на грань военного конфликта".

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