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Пушков прокомментировал желание Порошенко увеличить транзит российского газа
09 апреля 2018, 18:24 • 215 • Украина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал желание президента Украины Петра Порошенко увеличить транзит российского газа через страну.
globallookpress.com © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
«Порошенко призвал увеличить (?!) транзит газа через Украину. Да он спит наяву! Поезд ушёл, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал», — написал он в Twitter.
Сенатор отметил, что после 2019 года прокачка газа через Украину будет сокращена в 6—8 раз.
«Им бы молиться о сохранении минимального транзита, об увеличении речи нет», — заключил Пушков.
Ранее Порошенко призвал Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с RT прокомментировал призыв Порошенко к ФРГ пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».
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