Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинские пограничники не пропустили экипаж судна "Норд" в Крым
Путин в стране голой демократии
Правда о проекте кремлевской башни
«Попрание норм всего и вся»: в Москве назвали вопиющими новые санкции США против...
Главная / Украина

Пушков прокомментировал желание Порошенко увеличить транзит российского газа

09 апреля 2018, 18:24  •  215 • Украина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал желание президента Украины Петра Порошенко увеличить транзит российского газа через страну.
 
globallookpress.com © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
 

«Порошенко призвал увеличить (?!) транзит газа через Украину. Да он спит наяву! Поезд ушёл, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал», — написал он в Twitter.

Сенатор отметил, что после 2019 года прокачка газа через Украину будет сокращена в 6—8 раз.

«Им бы молиться о сохранении минимального транзита, об увеличении речи нет», — заключил Пушков.

Ранее Порошенко призвал Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с RT прокомментировал призыв Порошенко к ФРГ пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

215
Источник
Похожие новости
08 апреля 2018, 19:39
СМИ сообщили о бунте в украинском следственном изоляторе
09 апреля 2018, 15:09
Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7
09 апреля 2018, 13:24
Украинские пограничники не пропустили экипаж судна "Норд" в Крым

Загрузка...
08 апреля 2018, 19:39
В Закарпатье усилили охрану венгерских консульств из-за выборов в Венгрии
09 апреля 2018, 02:09
«Повод есть, оснований нет»: Порошенко заявил о «победе» над экономическим кризисом
09 апреля 2018, 15:09
Порошенко призвал Германию пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 апреля 2018, 06:24
Ополченца Николая Трегуба не выдадут Украине
06 апреля 2018, 09:24
Новое правительство России: команда патриотов или команда измены?
07 апреля 2018, 00:24
Северный поток-2. Мы же о вас заботимся!
08 апреля 2018, 21:40
Запад готовит новую ловушку?
09 апреля 2018, 08:54
Русская "Мёртвая рука"? Её не существует!
04 апреля 2018, 20:24
У разбитой трубы
03 апреля 2018, 12:39
«Жизнь в ловушке»: Донбасс в депрессии от затянувшихся полумер
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.