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Пушков прокомментировал заявление посла США о бомбежках Югославии

16 сентября 2019, 08:24  •  77 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии, назвав его циничным. Об этом в воскресенье, 15 сентября, он написал на своей странице в Twitter.
«Невероятный цинизм. Пусть американцам скажет «пошире посмотреть» на атаку японцев на Перл-Харбор», — подчеркнул Пушков, отметив, что заявление Скотта означает, что сербы должны быть благодарны Вашингтону за бомбардировки.
15 сентября посол США в Белграде Кайл Скотт заявил, что сербам стоит рассматривать события 1999 года в «более широкой перспективе» и улучшить отношения с США.
В марте глава отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич заявила, что спустя 20 лет после бомбардировок Югославии силами НАТО заболеваемость раком в Сербии почти в три раза выше среднеевропейских показателей.
В частности, дети до 15 лет заболевают онкологическими заболеваниями в 2,5 раза чаще, чем в странах Европы.
22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду. Авиация Североатлантического альянса сбросила бомбы и направила крылатые ракеты на жилые кварталы города.
Бомбардировки продолжались с конца марта по 10 июня 1999 года и привели к многочисленным жертвам. В результате «бульдозерной революции» осенью 2000 года был фактически свергнут президент Слободан Милошевич.
В июне 2018 года при правительстве Сербии был сформирован координационный орган по исследованиям последствий бомбардировок.

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