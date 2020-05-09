Пушков прокомментировал заявление Белого дома о победивших нацизм США

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма. Свой комментарий политик опубликовал на странице в Twitter.

Пушков поинтересовался, сами ли победили нацизм западные страны, а также задал вопрос о том, кто взял Берлин и разбил две трети гитлеровских дивизий. При этом сенатор намекнул, что США выжидали до июня 1944 года за океаном, не открывая 2-й фронт.

«Гитлера мы сокрушили прежде всего. А потом уже они», — заключил сенатор.

Поздравление Белого дома было опубликовано в Twitter администрации 8 мая. В нем сообщается, что «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит».

1 мая российское посольство в Вашингтоне уже призывало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны. На своей странице в Facebook дипломаты обратили внимание на то, что в 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент «предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю».

25 апреля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. В документе отмечается, что это «кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года».

О том, почему Запад стремится переписать итоги Второй мировой войны и кому выгодна ложь в адрес России, — в специальном проекте «Известий» «Историческое сражение».