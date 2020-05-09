Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нац...
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик о...
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова....
Главная / Политика

Пушков прокомментировал заявление Белого дома о победивших нацизм США

09 мая 2020, 17:10  •  62 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма. Свой комментарий политик опубликовал на странице в Twitter.
Пушков поинтересовался, сами ли победили нацизм западные страны, а также задал вопрос о том, кто взял Берлин и разбил две трети гитлеровских дивизий. При этом сенатор намекнул, что США выжидали до июня 1944 года за океаном, не открывая 2-й фронт.
«Гитлера мы сокрушили прежде всего. А потом уже они», — заключил сенатор.
Поздравление Белого дома было опубликовано в Twitter администрации 8 мая. В нем сообщается, что «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит».
1 мая российское посольство в Вашингтоне уже призывало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны. На своей странице в Facebook дипломаты обратили внимание на то, что в 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент «предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю».
25 апреля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. В документе отмечается, что это «кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года».
О том, почему Запад стремится переписать итоги Второй мировой войны и кому выгодна ложь в адрес России, — в специальном проекте «Известий» «Историческое сражение».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
09 мая 2020, 00:10
Москва преподнесла подарок Лукашенко ко Дню Победы
09 мая 2020, 05:10
"Мало ли чего говорит президент": Грефу невыгодно исполнять. Сатановский объяснил принцип
09 мая 2020, 03:10
Мишустин весь в работе, несмотря на коронавирус: Выдало премьера только одно
09 мая 2020, 09:10
"Дело Скрипалей" всё?": Борис Джонсон лично пригласил Владимира Путина на британский саммит
09 мая 2020, 05:10
"Симптомы потепления": Какую игру ведёт Трамп против России. Или за Россию?
09 мая 2020, 13:10
США потребовали у России отказать от "Кинжалов" и "Посейдонов"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2020, 23:35
В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нации-жертвы», вы прикрываете свое сотрудничество с Гитлером
05 мая 2020, 12:10
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Народ потребовал уничтожения
03 мая 2020, 09:57
"Истеричный страх" стал причиной снятия с эфира "Бесогона" о Германе Грефе и Билле Гейтсе - Михалков
05 мая 2020, 19:10
"Вы кого пугать собрались? Россию?!" Корабли НАТО в вотчине Северного флота получили дерзкий ответ
05 мая 2020, 08:10
"Хватит быть добренькими!": Багдасаров призвал вернуть исконно русские земли
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русским
03 мая 2020, 20:10
Киев угрожает, а "Газпром" прошляпил: Михеев резко высказался о "Северном потоке - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.