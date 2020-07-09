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Пушков прокомментировал запрет трансляции телеканалов RT в Литве
09 июля 2020, 03:00 • 43 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал неправомерным запрет трансляции телеканалов RT в Литве.
«Правовых основ у решения нет. Ссылки на выполнение санкций ЕС абсурдны: ЕС не вводил санкций против СМИ. Чистый и откровенный произвол», — написал он в Twitter в среду, 8 июля.
Ранее в этот день стало известно, что Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию российских телеканалов сети RT в стране. Под запрет попадают канал RT, RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD, так как эти телеканалы находятся под контролем генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, в отношении которого Совет Евросоюза ввел санкции.
«С учетом представления Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение приостановить ретрансляцию пяти программ RT на территории Литовской Республики», — приводит слова председателя комиссии Мантаса Мартишюса агентство Baltic News Service.
Мартишюс отметил, что решение вступает в силу с четверга, 9 июля.
30 июня сообщалось, что запрет на вещание семи телеканалов RT был введен в Латвии. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала данный шаг возмутительным и призвала международные организации оценить решение Риги о запрете вещания российских телеканалов в соответствии с политическими обязательствами Латвии.
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