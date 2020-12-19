Пушков прокомментировал закрытие двух генконсульств США в России

Сенатор Алексей Пушков назвал политическим решение США закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. По мнению политика, Штаты переходят к «ледяной войне» против РФ.

По его словам, заявления о том, что окончательное закрытие консульства во Владивостоке позволит американцам сэкономить $3,2 млн в год, являются лишь предлогом.

Политик отметил, что подобные действия Вашингтона свидетельствуют об очередной попытке сворачивания отношений с Москвой.

«Закрытие консульств США — еще один признак сворачивания отношений с Россией. <…> Экономия в $3.2 млн — это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но всё же не до такой степени. Это политическое решение. В США переходят к «ледяной войне» против России», — написал Пушков в субботу, 19 декабря, в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день в Associated Press сообщили, точные сроки закрытия еще не определены. При том в Госдепе отметили, что закрытия консульства во Владивостоке позволит экономить Штатам $3,2 млн ежегодно. Сообщается, что американский персонал после закрытия будет переведен в посольство в Москве. Всего в двух консульствах работают 10 американских дипломатов и 33 местных сотрудника, последние будут уволены.

Как объяснили в американском посольстве в Москве, такое решение не связано с эпидемиологической ситуацией в России.

О том, что глава Госдепартамента США Майкл Помпео решил закрыть два американских консульства в России, стало известно накануне. По его словам, данное решение было принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.

Ранее в пятницу стало известно, что Госдепартамент США уведомил конгресс страны о своем намерении.

При этом 14 декабря газета «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники уже писала, что власти США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения США и России не станут хуже после возможного закрытия двух американских консульств.