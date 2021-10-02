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Пушков прокомментировал задержание Саакашвили в Грузии

02 октября 2021, 18:29  •  90 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили имеет свой замысел и хочет поднять народную волну. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Саакашвили хочет поднять народную волну, чтобы его на руках и под радостные крики ликующей толпы вынесли из тюрьмы. Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Пушков заявил, что Саакашвили «больше авантюрист, чем политик».
«Саакашвили вернулся — не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма?» — отметил сенатор.
Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Гурамишвили. При задержании он не оказывал сопротивления. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму Рустави.
Изначально о задержании экс-президента сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что Саакашвили, хотя и является бывшим президентом страны, всё же «обыкновенный преступник» и с ним поступят «по букве закона».
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили после пересечения им границ страны.
Перед задержанием политик опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором сообщил, что, по всей вероятности, его скоро задержат, и призвал людей пойти на муниципальные выборы 3 октября. По его словам, он вернулся в Грузию, чтобы помочь народу.
В тот же день в Грузии возбудили уголовное дело о пересечении Саакашвили границы страны.
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