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Пушков прокомментировал угрозы делегации Украины покинуть конференцию ОБСЕ

18 сентября 2019, 02:39  •  44 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков 17 сентября в своем Twitter прокомментировал угрозы украинской делегации покинуть конференцию ОБСЕ по свободе слова в Варшаве.
Он напомнил, что в июне этого года подобные угрозы высказывались по поводу сессии ПАСЕ. Однако ультиматумы украинской делегации всем надоели, пояснил сенатор.
«В Совете Европы эти угрозы проигнорировали. В ОБСЕ, полагаю, будет так же. Уедут так уедут», — подытожил Пушков.
Как стало известно ранее, Украина захотела покинуть совещание ОБСЕ по правам человека из-за того, что организаторы мероприятия не запретили выступать представителю Крыма и главному редактору «Крымской газеты» Марии Волконской.

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