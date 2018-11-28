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Пушков прокомментировал слова Порошенко о «российских войсках на границе с Украиной»
28 ноября 2018, 10:24 • 64 • Украина
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём аккаунте в Twitter прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о «российских войсках на границе с Украиной».
Reuters
«Порошенко в очередной раз заявил, на сей раз в эфире СNN, что Россия якобы сосредотачивает огромные войска на границе с Украиной. Старается выжать всё, что можно из собственной провокации», — написал он.
Ранее Порошенко в интервью CNN рассказал, что государственный секретарь США Майк Помпео пообещал Киеву «полную поддержку, в том числе военную».
Он также предположил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.
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