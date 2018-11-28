Пушков прокомментировал слова Порошенко о «российских войсках на границе с Украиной»

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём аккаунте в Twitter прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о «российских войсках на границе с Украиной».

«Порошенко в очередной раз заявил, на сей раз в эфире СNN, что Россия якобы сосредотачивает огромные войска на границе с Украиной. Старается выжать всё, что можно из собственной провокации», — написал он.

Порошенко в очередной раз заявил - на сей раз в эфире СNN, что Россия якобы сосредотачивает огромные войска на границе с Украиной. Старается выжать все, что можно, из собственной провокации. Уж сколько раз он кричал о готовящемся вторжении России. И вот опять - все та же шарманка — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 ноября 2018 г.

Ранее Порошенко в интервью CNN рассказал, что государственный секретарь США Майк Помпео пообещал Киеву «полную поддержку, в том числе военную».

Он также предположил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.