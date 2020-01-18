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Пушков прокомментировал слова Помпео об отставке правительства России
18 января 2020, 15:24 • 56 • Политика
Политика России в отношении Соединенных Штатов не изменится, заявил сенатор Алексей Пушков в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпеo по поводу отставки кабинета министров РФ.
Политик напомнил в пятницу, 17 января, что глава американской дипломатии ранее заявил о неизменности действий Вашингтона в отношении Москвы из-за перестановок в российском правительстве.
«Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», — написал Пушков в Twitter.
15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку в полном составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ, однако прежний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до назначения нового. Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.
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