Пушков прокомментировал слова Гончарука о газовом контракте с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского премьер-министра Алексея Гончарука о том, что контракт с Россией по транзиту газа — достижение для Украины. По мнению сенатора, политик не видит в ситуации очевидного «сарказма истории».

Контракт нужен и России из-за приостановки «Северного потока – 2», написал Пушков в Twitter. Даже если считать его достижением Украины, то это единственное достижение Киева в экономической сфере, отметил сенатор.

21 февраля Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена газа для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза. Это это стало бы серьезным ударом по экономике страны, сказал он.

Несмотря на риск того, что стороны не придут к соглашению, договоренности были достигнуты за рекордный срок в четыре месяца. Подписание контракта политик назвал достижением украинских властей.

3 февраля сообщалось, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины в январе снизился в три раза.

31 января издание РБК со ссылкой на проект договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» сообщило, что транзит российского газа через Украину с начала месяца подорожал на 2% и может обойтись более чем в $7 млрд за пять лет. Агентство утверждало, что общий объем транзита на пять лет составит 225 млрд куб. м. Стоимость прокачки будет равняться $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.

31 декабря 2019 года стало известно, что «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали соглашение по транзиту. Согласно договору, в 2020 году через Украину пройдет 65 млрд куб. м газа. Затем до 2024 года ежегодные поставки составят по 40 млрд куб. м.

Кроме того, стороны договорились об отказе Киева от новых исков против «Газпрома» и выплате российским холдингом $2,9 млрд в пользу «Нафтогаза» согласно решению Стокгольмского арбитража.