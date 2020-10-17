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Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
17 октября 2020, 01:30 • 66 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков заявил об отсутствии «близкого союза» России и Турции.
По словам политика, заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма российской территорией указывает на то, что Москва и Анкара — не стратегические партнеры.
16 октября Эрдоган провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и выступил за «территориальную целостность Украины».
«Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским… пообещал вместе с Украиной «поддерживать крымских татар» (а как она их «поддерживает», все прекрасно знают )… у Эрдогана — своя повестка дня. Ни о каком «союзе» речь и близко идти не может», — написал Пушков в Telegram.
При этом сенатор отметил, что Россия как великая евразийская держава и Турция как ближневосточная и средиземноморская держава действуют на пересекающихся полях, в силу чего возможно партнерство. И сравнивать отношения Анкары и Москвы с контактами Турции и Украины неправильно. По мнению Пушкова, Киев и Анкару связывают только туризм, Черное море и тема Крыма.
«Украина — зависимая страна с неустойчивой элитой, которая ценна только своей географической близостью к России и возможностью использовать ее против России. Никакой роли в Средиземном море, на Ближнем Востоке, Северной Африке, Закавказье и других регионах, важных для Турции, Украина не играет», — добавил он.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей региона.
В июле глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признавать Крым российской территорией, показали свою неспособность адекватно реагировать на международную обстановку.
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