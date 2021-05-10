Пушков прокомментировал «Россию будущего» в мечтах Байдена

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил о том, что президент США Джо Байден «мечтает» видеть Россию 90-ых годов — «зависимую и угодливую, похожую на Украину», о чем он сообщил в воскресенье, 9 мая, в своем Telegram-канале.

Однако сенатор указал, что подобная Россия осталась в прошлом, и что Байдену стоит перестать мечтать о том, что «не сбудется».

Таким образом сенатор прокомментировал высказывание турецкого эксперта по русской и тюркской всемирной истории, профессора Ильяса Кемалоглу, который в субботу, 8 мая, заявил, что США хотят превратить Россию в «страну времен Бориса Ельцина», что позволит Соединенным Штатам снизить российскую активность на мировой арене. Кемалоглу указал на невозможность подобного желания, обусловленную результатами 20-летнего правления российского президента Владимира Путина.

Эксперт уточнил, что с приходом на должность президента США Джо Байдена в российско-американских отношениях образовался новый виток напряженности, причиной которого является усиление влияния Москвы на территориях от Ближнего Востока до Кавказа, сформировавшийся в период правления 45-го американского президента Дональда Трампа. Вашингтон не хочет сотрудничать с Кремлем, и вместо этого он выбирает путь попыток ослабить его посредством изоляции и усиления санкционного давления в отношении России.

Ранее, 8 апреля, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание, «самокритику», госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что своими действиями в последние годы США «подрывали мировой порядок, основанный на правилах», и отметил, что представитель американских интересов слукавил, когда произнес эту речь.

По его словам, Блинкен не конкретизировал, какие именно «правила» он имел в виду, таким образом прозрачно раскритиковав политику предыдущей администрации США бывшего президента Дональда Трампа и подтвердив «намерения новой администрации утверждать гегемонию США». Так, считает Пушков, американский госсекретарь говорил о правилах, навязываемых Вашингтоном другим странам в целях своих собственных интересов.