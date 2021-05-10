Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
Главная / Политика

Пушков прокомментировал «Россию будущего» в мечтах Байдена

10 мая 2021, 07:55  •  147 • Политика
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил о том, что президент США Джо Байден «мечтает» видеть Россию 90-ых годов — «зависимую и угодливую, похожую на Украину», о чем он сообщил в воскресенье, 9 мая, в своем Telegram-канале.
Однако сенатор указал, что подобная Россия осталась в прошлом, и что Байдену стоит перестать мечтать о том, что «не сбудется».
Таким образом сенатор прокомментировал высказывание турецкого эксперта по русской и тюркской всемирной истории, профессора Ильяса Кемалоглу, который в субботу, 8 мая, заявил, что США хотят превратить Россию в «страну времен Бориса Ельцина», что позволит Соединенным Штатам снизить российскую активность на мировой арене. Кемалоглу указал на невозможность подобного желания, обусловленную результатами 20-летнего правления российского президента Владимира Путина.
Эксперт уточнил, что с приходом на должность президента США Джо Байдена в российско-американских отношениях образовался новый виток напряженности, причиной которого является усиление влияния Москвы на территориях от Ближнего Востока до Кавказа, сформировавшийся в период правления 45-го американского президента Дональда Трампа. Вашингтон не хочет сотрудничать с Кремлем, и вместо этого он выбирает путь попыток ослабить его посредством изоляции и усиления санкционного давления в отношении России.
Ранее, 8 апреля, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание, «самокритику», госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что своими действиями в последние годы США «подрывали мировой порядок, основанный на правилах», и отметил, что представитель американских интересов слукавил, когда произнес эту речь.
По его словам, Блинкен не конкретизировал, какие именно «правила» он имел в виду, таким образом прозрачно раскритиковав политику предыдущей администрации США бывшего президента Дональда Трампа и подтвердив «намерения новой администрации утверждать гегемонию США». Так, считает Пушков, американский госсекретарь говорил о правилах, навязываемых Вашингтоном другим странам в целях своих собственных интересов.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
10 мая 2021, 00:35
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
10 мая 2021, 02:25
Спецслужбы США попались на детскую уловку
10 мая 2021, 00:35
Американские десантники госпитализированы после неудачной высадки в Эстонии
10 мая 2021, 04:15
Соловьёв о предательстве Европы: "Издевались, травили, морили голодом..."
10 мая 2021, 06:05
Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"
10 мая 2021, 06:05
Деревенская история о Немцове: Продаться Голландии с широкой улыбкой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2021, 04:15
Украинские компании подали иски к России на миллиарды долларов
06 мая 2021, 04:50
Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловушку" России
05 мая 2021, 19:40
На Украине объяснили, почему не сбили вертолет-"нарушитель" из России
08 мая 2021, 00:55
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась паника
07 мая 2021, 21:15
Призванный устрашать ВМФ России крейсер США "сдался" за несколько часов
09 мая 2021, 01:40
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
04 мая 2021, 20:45
Дипломатическая "бомба" Путина сработала в Париже: Вызван посол
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.