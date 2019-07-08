Пушков прокомментировал резолюцию ОБСЕ против «Северного потока – 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на резолюцию Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой выражена озабоченность по поводу реализации газовых проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Резолюция ПА ОБСЕ против «Северного потока – 2» показывает, что его противники во главе с США не сложили оружия», — считает сенатор. Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 7 июля.

По его мнению, соответствующее решение Парламентской ассамблеи — попытка оказать давление на страны, заинтересованные в реализации проекта, включая Германию и Австрию. Пушков напомнил, что строительство газопровода от резолюции ПА ОБСЕ не зависит.

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в воскресенье, 7 июля, принял резолюцию, в которой назвал газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» потенциальными средствами политического и экономического давления на зависимые от поставок страны.

В этой связи организация призывает страны-участницы воздержаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента давления на государства, зависящие от поставок или транзита энергоресурсов.

Принятая резолюция ПА ОБСЕ носит лишь рекомендательный характер, но может быть обоснованием при обращении в международные суды. Она войдет в итоговую декларацию 28-й сессии ассамблеи, которая завершится в понедельник, 8 июля, в Люксембурге.

Проект «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения поставок топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Датские власти до сих пор не согласовали проект прохождения трубопровода по своей территории, из-за чего оператор газопровода Nord Stream 2 AG вынужден был отказаться от строительства одного из участков.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.