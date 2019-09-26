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Пушков прокомментировал процедуру импичмента Трампа

26 сентября 2019, 15:24  •  94 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что процедуру импичмента президента США Дональда Трампа начали в целях предвыборной борьбы. Соответствующее сообщение 25 сентября политик опубликовал на своей странице в Twitter.
«Импичмента Трампу не будет. Основания хлипкие. И даже если демократы проведут решение через нижнюю палату, в сенате у республиканцев большинство — заблокируют. Смысл в другом: подорвать предвыборные позиции Трампа», — написал Пушков.
Днем ранее, 24 сентября, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу. О том, что Пелоси намерена поддержать начало процедуры импичмента, ранее в тот же день сообщила американская газета The Washington Post.
Толчком к активному обсуждению возможного импичмента стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ утверждали, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт, в котором доложил, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.
Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».
Как писала 21 сентября The Wall Street Journal, Трамп во время июльского разговора просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. При этом еще 9 сентября три высокопоставленных демократа конгресса направили в Белый дом письмо с просьбой предоставить информацию о беседе двух лидеров, в ходе которой Трамп якобы указал на необходимость возобновить два антикоррупционных расследования, в обмен на что США продолжат оказывать помощь Украине. По мнению авторов письма, эти расследования помогли бы Трампу на грядущих президентских выборах.
Информацию опровергли в Киеве, а также сам глава Белого дома. 24 сентября он заявил, что стенограмма его разговора с Зеленским будет обнародована.
Между тем 23 сентября Джулиани обвинил Киев в пособничестве в отмывании $3 млн для Хантера Байдена. По словам адвоката, Байден зарабатывал большие деньги, продавая государственные должности. На следующий день Трамп принял решение о заморозке выделения военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Параллельно с этим американский лидер заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку, если ЕС увеличит объемы финансовой помощи республике.

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