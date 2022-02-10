Пушков прокомментировал приезд главы МИД Великобритании в Москву

Российский сенатор Алексей Пушков 10 февраля прокомментировал приезд главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По мнению Пушкова, визит прошел «без сюрпризов и продвижений».

«Визит главы МИД Британии прошел ровно так, как и должен был пройти — без сюрпризов и продвижений. Не вполне понятно лишь, с какой целью она приезжала. Видимо, чтобы показать активность британской дипломатии в духе доктрины «Глобальной Британии», но не более того», — написал сенатор в Telegram.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Трасс прилетела в Москву, чтобы очередной раз прокрутить популярную мелодию из европейской шарманки — «Россия агрессивна и скоро нападет».

Глава МИД Великобритании прибыла в Москву с двухдневным визитом 9 февраля. Сообщалось, что главной темой переговоров Трасс и Лаврова станет ситуация вокруг Украины. Лавров после встречи с Трасс рассказал о разговоре «немого с глухим». По словам министра, отношения РФ и Британии оставляют желать лучшего и это происходит не по вине Москвы. Он подчеркнул, что «избирательность, навязывание условий, ультиматумы и угрозы — это всё путь в никуда».