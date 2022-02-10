Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозв...
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Главная / Политика

Пушков прокомментировал приезд главы МИД Великобритании в Москву

10 февраля 2022, 20:50  •  202 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков 10 февраля прокомментировал приезд главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По мнению Пушкова, визит прошел «без сюрпризов и продвижений».
«Визит главы МИД Британии прошел ровно так, как и должен был пройти — без сюрпризов и продвижений. Не вполне понятно лишь, с какой целью она приезжала. Видимо, чтобы показать активность британской дипломатии в духе доктрины «Глобальной Британии», но не более того», — написал сенатор в Telegram.
Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Трасс прилетела в Москву, чтобы очередной раз прокрутить популярную мелодию из европейской шарманки — «Россия агрессивна и скоро нападет».
Глава МИД Великобритании прибыла в Москву с двухдневным визитом 9 февраля. Сообщалось, что главной темой переговоров Трасс и Лаврова станет ситуация вокруг Украины. Лавров после встречи с Трасс рассказал о разговоре «немого с глухим». По словам министра, отношения РФ и Британии оставляют желать лучшего и это происходит не по вине Москвы. Он подчеркнул, что «избирательность, навязывание условий, ультиматумы и угрозы — это всё путь в никуда».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


202
Источник
Похожие новости
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
10 февраля 2022, 03:20
"Дальше уже пропасть": Политолог перечислил последние провалы Зеленского
10 февраля 2022, 14:25
"Никогда подобного не говорил": Кедми заявил о знаковой фразе Путина
10 февраля 2022, 12:40
Одно фото лучше тысячи слов: Переговоры Сергея Лаврова и Лиз Трасс
10 февраля 2022, 16:45
Захарова назвала две сенсации после переговоров Лаврова и Трасс: "Вывел на чистую воду"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 февраля 2022, 08:35
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
10 февраля 2022, 03:20
"Дальше уже пропасть": Политолог перечислил последние провалы Зеленского
10 февраля 2022, 07:20
От «Дельфина» к «Стражу»: что собой представляет вторая модификация российского погру...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 февраля 2022, 12:25
Пандемия была вступлением. Теперь начинается основная часть
06 февраля 2022, 09:30
Украина готовится нанести сокрушительный удар по российской энергетике
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
04 февраля 2022, 02:40
От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и винты
06 февраля 2022, 19:25
Лукашенко впервые описал Зеленского одним словом. И признался: "Я не ожидал"
07 февраля 2022, 16:25
ВСУ применили на Донбассе акустическое оружие
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.