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Пушков прокомментировал приезд главы МИД Великобритании в Москву
10 февраля 2022, 20:50 • 202 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков 10 февраля прокомментировал приезд главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По мнению Пушкова, визит прошел «без сюрпризов и продвижений».
«Визит главы МИД Британии прошел ровно так, как и должен был пройти — без сюрпризов и продвижений. Не вполне понятно лишь, с какой целью она приезжала. Видимо, чтобы показать активность британской дипломатии в духе доктрины «Глобальной Британии», но не более того», — написал сенатор в Telegram.
Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Трасс прилетела в Москву, чтобы очередной раз прокрутить популярную мелодию из европейской шарманки — «Россия агрессивна и скоро нападет».
Глава МИД Великобритании прибыла в Москву с двухдневным визитом 9 февраля. Сообщалось, что главной темой переговоров Трасс и Лаврова станет ситуация вокруг Украины. Лавров после встречи с Трасс рассказал о разговоре «немого с глухим». По словам министра, отношения РФ и Британии оставляют желать лучшего и это происходит не по вине Москвы. Он подчеркнул, что «избирательность, навязывание условий, ультиматумы и угрозы — это всё путь в никуда».
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