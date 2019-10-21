Пушков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 20 октября, констатировал, что в Турции придают очень большое значение встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он напомнил, что встреча пройдет в Сочи 22 октября.

«Вечером того же дня завершится «пауза» (так в Турции называют 120-часовое перемирие) в турецкой военной операции против курдских формирований в Сирии», — сообщил Пушков.

Сенатор добавил, что главный вопрос — что будет после «паузы» остается открытым.

9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии. Целью военных действий провозглашено возвращение находящихся в Турции сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе.

Реджеп Тайип Эрдоган обещал сохранить территориальную целостность Сирии и направить силы против террористов ИГ и РПК. В операции задействованы протурецкие силы и сирийская оппозиция.

17 октября стало известно, что США и Турция во время переговоров договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.