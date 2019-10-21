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Пушков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана

21 октября 2019, 03:39  •  50 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 20 октября, констатировал, что в Турции придают очень большое значение встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Он напомнил, что встреча пройдет в Сочи 22 октября.
«Вечером того же дня завершится «пауза» (так в Турции называют 120-часовое перемирие) в турецкой военной операции против курдских формирований в Сирии», — сообщил Пушков.
Сенатор добавил, что главный вопрос — что будет после «паузы» остается открытым.
9 октября Турция объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии. Целью военных действий провозглашено возвращение находящихся в Турции сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе.
Реджеп Тайип Эрдоган обещал сохранить территориальную целостность Сирии и направить силы против террористов ИГ и РПК. В операции задействованы протурецкие силы и сирийская оппозиция.
17 октября стало известно, что США и Турция во время переговоров договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.

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