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Пушков прокомментировал планы Трампа по устранению Башара Асада

16 сентября 2020, 08:30  •  20 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал потрясающей наглостью и цинизмом планы президента США Дональда Трампа устранить сирийского президента Башара Асада.
15 сентября Трамп признал, что несколько лет назад выступал за уничтожение Асада, но против высказался возглавлявший на тот момент Пентагон Джеймс Мэттис.
На фоне этого Пушков припомнил, как бывший американский лидер Джордж Буш-младший заявил, что не знаком с понятием «международное право».
«Напомним, что и «законник» и типа лауреат Нобелевской премии мира Обама планировал в 2012 году совершить госпереворот в Сирии и самоуверенно заявил тогда: «Дни Асада сочтены». Международное право и США — понятия противоположные и несовместимые», — написал Пушков в Telegram.
США вторглись в Сирию в 2014 году без разрешения официального Дамаска и ООН. Предлогом стала борьба с терроризмом. В настоящее время американские военные установили контроль на нефтяных месторождениях в Сирии.
Башар Асад неоднократно обвинял США в краже сирийской нефти. Сирийский лидер сравнивал американские власти с нацистами, которые подрывают интересы других народов и попирают международное право.

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