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Пушков прокомментировал переговоры Зеленского и Байдена

03 сентября 2021, 13:40  •  197 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков 2 сентября прокомментировал обсуждение вопроса Минских соглашений в рамках переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
«США по факту и по сути никогда не поддерживали Минские соглашения. Их прежний спецпредставитель по Украине Волкер был в основном спецпредставителем по их срыву. Поэтому для США их упоминание — это вопрос политической коньюнктуры и риторики: по итогам переговоров с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным. — Ред.) Байден упомянул, что будет продолжена дипломатия по линии Минских соглашений. Теперь после переговоров с Зеленским не упомянул», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, Донбасс по факту уже не Украина, и Соединенные Штаты не в силах это изменить.
«В чем здесь победа Зеленского? В том, что, не выполняя соглашения, Киев окончательно теряет Донбасс? Странная «победа», — подытожил сенатор.
Переговоры Зеленского и Байдена прошли 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома. Встреча лидеров продлилась более двух часов. Американский президент указал, что США поддерживают стремление Украины по вхождению в НАТО. Также Байден заявил, что хотел бы снова посетить Украину.
31 августа глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Зеленским заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $60 млн, а также подпишут рамочное соглашение о реформах, необходимых Украине для членства в НАТО. Остин подчеркнул, что одной из целей поддержки Украины станет «сдерживание российской агрессии», Москва же, в свою очередь, «должна перестать поддерживать конфликт на юго-востоке Украины», а также «уйти из Крыма».
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.
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