Пушков прокомментировал обвинения США в отношении Китая

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обвинения в адрес КНР в лабораторном создании коронавируса нужны Соединенным Штатам для создания «эффекта внешнего врага» на фоне предвыборной гонки американского лидера Дональда Трампа. Об этом он написал 3 мая в своем Twitter.

«Вопрос в том, что они хотят извлечь из конфликта. Скорее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах», — отметил сенатор.

3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американских властей есть доказательство того, что коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань. Он обвинил КНР в преднамеренном сокрытии информации о распространении заболевания в «классическом стиле коммунистической дезинформации».

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории в Ухане.

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) настаивают на естественном происхождении инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев инфицирования, скончались свыше 244 тыс. человек.