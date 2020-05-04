Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией...
«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают ...
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное пре...
Повторный референдум в Крыму будет стоить Украине независимости
Главная / Политика

Пушков прокомментировал обвинения США в отношении Китая

04 мая 2020, 04:10  •  31 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обвинения в адрес КНР в лабораторном создании коронавируса нужны Соединенным Штатам для создания «эффекта внешнего врага» на фоне предвыборной гонки американского лидера Дональда Трампа. Об этом он написал 3 мая в своем Twitter.
«Вопрос в том, что они хотят извлечь из конфликта. Скорее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах», — отметил сенатор.
3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американских властей есть доказательство того, что коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань. Он обвинил КНР в преднамеренном сокрытии информации о распространении заболевания в «классическом стиле коммунистической дезинформации».
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории в Ухане.
В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) настаивают на естественном происхождении инфекции.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев инфицирования, скончались свыше 244 тыс. человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
03 мая 2020, 20:10
Киев угрожает, а "Газпром" прошляпил: Михеев резко высказался о "Северном потоке - 2"
03 мая 2020, 22:10
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно заблокировали американцев
03 мая 2020, 18:10
Путин готовит новое обращение к нации, заявил политолог
03 мая 2020, 18:10
В День Победы Путин обратится к нации от Вечного огня - Кремль
03 мая 2020, 22:10
На границе Северной и Южной Кореи после стрельбы заявлено о повышенной готовности
04 мая 2020, 00:10
Захарова заявила о "сложнейшем рейсе" с гражданами России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2020, 02:10
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
01 мая 2020, 20:10
Делягин заявил о закрытом распоряжении Мишустина: "Аккуратненько перед своим заболеванием"
27 апреля 2020, 16:10
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сатановский написал о беде Зеленского
02 мая 2020, 21:05
«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают наплыв москвичей на майские праздники
01 мая 2020, 01:10
У Мишустина коронавирус, а плохо Силуанову. Правительство возглавил Белоусов
27 апреля 2020, 06:10
Топинамбур — лучший подножный корм для армии и населения
02 мая 2020, 06:10
Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией Донбасс»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.