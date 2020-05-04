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Пушков прокомментировал обвинения США в отношении Китая
04 мая 2020, 04:10 • 31 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обвинения в адрес КНР в лабораторном создании коронавируса нужны Соединенным Штатам для создания «эффекта внешнего врага» на фоне предвыборной гонки американского лидера Дональда Трампа. Об этом он написал 3 мая в своем Twitter.
«Вопрос в том, что они хотят извлечь из конфликта. Скорее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах», — отметил сенатор.
3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американских властей есть доказательство того, что коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань. Он обвинил КНР в преднамеренном сокрытии информации о распространении заболевания в «классическом стиле коммунистической дезинформации».
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории в Ухане.
В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) настаивают на естественном происхождении инфекции.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев инфицирования, скончались свыше 244 тыс. человек.
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