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Пушков прокомментировал новый отказ в визах США российским дипломатам

04 октября 2019, 02:09  •  106 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал отказ в визах США российским делегатам, направлявшимся на форум «Диалог Форт-Росс».
Он напомнил о похожем случае - всего несколько дней назад США отказали в визах членам делегации РФ перед стартом Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Тогда госсекретарь США Майк Помпео заверил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что не знал о случившемся.
«Наверное, и на этот раз Помпео был не в курсе. Потрясающе. Кто же тогда рулит Госдепом? 3-й заместитель замглавы отдела?» - поинтересовался в Twitter член Совфеда.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Форт-Росс - бывшая российская крепость в Калифорнии, а целью визита делегации было развитие сотрудничества с американской стороной.
30 сентября в МИД обвинили США в визовой войне. Москва отметила, что Вашингтон вынуждает принимать ответные меры.

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