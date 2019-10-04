Пушков прокомментировал новый отказ в визах США российским дипломатам

Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал отказ в визах США российским делегатам, направлявшимся на форум «Диалог Форт-Росс».

Он напомнил о похожем случае - всего несколько дней назад США отказали в визах членам делегации РФ перед стартом Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Тогда госсекретарь США Майк Помпео заверил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что не знал о случившемся.

«Наверное, и на этот раз Помпео был не в курсе. Потрясающе. Кто же тогда рулит Госдепом? 3-й заместитель замглавы отдела?» - поинтересовался в Twitter член Совфеда.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Форт-Росс - бывшая российская крепость в Калифорнии, а целью визита делегации было развитие сотрудничества с американской стороной.

30 сентября в МИД обвинили США в визовой войне. Москва отметила, что Вашингтон вынуждает принимать ответные меры.