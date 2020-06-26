Пушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал протест Украины из-за прошедшего в Крыму парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Сенатор отметил, что в ноте, направленной в российский МИД, Киев обвиняет Москву в «эскалации напряженности в отношениях», хотя, по сути, к этому приводят именно действия Украины.

«Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет. А к эскалации приводят обстрелы Донбасса — не парады», — написал Пушков 25 июня в Twitter.

24 июня по всей России прошли праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы над фашизмом. Парад состоялся в Симферополе. Киев направил Москве ноту протеста за «несогласование» с Украиной парада.

МИД России отметил, что вернет украинской стороне ноту, также как и все предыдущие.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Крым — территория России, и российские власти сами будут решать, какие мероприятия проводить в регионе.