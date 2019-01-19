Пушков призвал защитить граждан от "коллекторского террора"

Член Совфеда России Алексей Пушков призвал принять новые меры для защиты граждан от "коллекторского террора", ужесточив наказания за подобные действия.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков потребовал ужесточить наказания для коллекторов, которые терроризируют должников.

По мнению сенатора, несмотря на ряд предпринятых действий, на территории страны продолжают фиксировать беспредел со стороны коллекторов.

"Одних увещеваний и даже принятого закона явно недостаточно: следует резко ужесточить правоприменение с неизбежными карами для нарушителей. Иначе граждане страны так и останутся объектами коллекторского террора", - подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что правоохранительные органы РФ намерены провести проверку действий коллекторов, угрожавших директору и учителям столичной школы под номером 1285. Согласно предварительным данным, представители агентства требовали от преподавателей взыскать долг с родителей двух школьников.