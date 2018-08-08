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Пушков призвал власти Эстонии следить за своими "защитниками" после инцидента с ракетой
08 августа 2018, 08:39 • 165 • Политика
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский сенатор Алексей Пушков после инцидента с ошибочным запуском самолетом ВВС Испании ракеты класса "воздух-воздух" в небе над Эстонией призвал власти страны следить за защищающими их самолетами НАТО, а не за российскими ВВС. Об этом он написал в своем Twitter.
"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а "защищающими" Эстонию самолетами НАТО", - говорится в сообщении сенатора.
Ранее сообщалось, что истребитель ВВС Испании во вторник по ошибке запустил боевую ракету AMRAAM класса "воздух-воздух" при полете над южной частью Эстонии. Инцидент произошел в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.
Силы обороны Эстонии указали, что у ракеты активирован режим самоуничтожения, который должен был уничтожить снаряд еще в воздухе. Однако, несмотря на это, ракета все же могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту. Длина ракеты составляет 3,7 м, диаметр 18 см, она оснащена боеголовкой.
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