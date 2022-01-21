Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Вой...
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной ф...
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске не...
Главная / Политика

Пушков призвал США прекратить поставки оружия на Украину

21 января 2022, 21:55  •  129 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков 21 декабря заявил, что Соединенным Штатам нужно прекратить снабжать Украину оружием.
Кроме того, по его мнению, Москва должна получить «необходимые гарантии безопасности» в том, что у Запада нет «агрессивных планов».
«США стоит прекратить поставки оружия на Украину и убедить своих союзников поступить также, а главное — дать России необходимые гарантии безопасности, чтобы убедить Москву и российских граждан в отсутствии у США, НАТО агрессивных планов, нацеленных на дальнейшее приближение военного блока к границам России», — написал парламентарий в Telegram.
Ранее в этот день в США сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.
Согласно инициативе, американский президент Джо Байден сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».
20 января министерство обороны Украины заявило, что страна получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.
За день до этого стало известно, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай «российского вторжения». Замминистра британской обороны Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



129
Источник
Похожие новости
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
21 января 2022, 13:45
Терпение лопнуло. Лавров жёстко обратился к США: "Пора"
21 января 2022, 12:00
Этого не покажут по ТВ: Тайная встреча главы офиса Зеленского раскрыла многоходовку Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не п...
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2022, 00:30
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых решения
17 января 2022, 10:55
Назарбаев умер? Неожиданное заявление прозвучало в прямом эфире: "Похоронили"
17 января 2022, 15:00
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушка ВТО захлопнулась
15 января 2022, 00:00
"Нас уже много раз делили": Украинский политолог рассказал, что ждёт страну при вступлении в НАТО
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
20 января 2022, 09:10
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зеленского объяснили русские
18 января 2022, 14:00
Володин раскрыл план НАТО по Украине: Уже началось
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.