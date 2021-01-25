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Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу

25 января 2021, 08:55  •  168 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в России слишком большое внимание уделяется публикациям и заявлениям о стране за рубежом, и призвал прекратить попытки понравиться Западу.
Член Совета Федерации отметил, что продолжая оценивать себя мерилами и отзывами с Запада, россияне лишь подтверждают некую собственную вторичность: «Словно они — судьи, они выносят оценки, а мы — подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать».
«Это пережиток конца 1980-1990-х годов, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом. Уже пора и понять: Западу мы не понравимся. Всё. Продолжая мерить себя их стандартами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность», — написал Пушков в Telegram в понедельник, 25 января.
Он подчеркнул, что последние события США, которые «вскрыли» роль медиа как инструменты «идейной диктатуры», Соединенные Штаты более нельзя воспринимать как «судей», так как у них нет никаких прав, пишет «Газета.ру».
«Даже если они по инерции продолжают играть эту роль, мы не должны по инерции ее принимать. Мы имеем права на собственные критерии и собственные оценки своих действий. Некогда магический фонарь демократического Запада — и особенно США — затухает. Демократии там остается всё меньше», — заключил он.
6 января сторонники Дональда Трампа, который тогда был президентом США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание Джо Байдена главой государства.
Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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