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Пушков призвал не играть в «информационно-оценочные поддавки» с Западом

07 февраля 2021, 06:45  •  315 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков призвал перестать играть в «информационно-оценочные поддавки» с Западом и зависеть от оценок российских действий за рубежом.
«Вы когда-нибудь замечали, чтобы в США кого-то всерьез интересовало и волновало, что думают и говорят в России об их внешней политике, а тем более о состоянии их «демократии»? Это там никого не интересует», — написал он в Telegram в воскресенье, 7 февраля.
Сенатор подчеркнул, что Россию также должны перестать волновать «американские оценки», а также оценки Евросоюза и НАТО, где действия страны оценивают, но «отметают наши оценки».
«Пора уходить от этого синдрома 1990-х. В политике мы с ним во многом расстались. Пора уходить и в сфере идеологии», — заключил он.
По словам Пушкова, «информационно-оценочные поддавки» с Западом будут продолжаться до тех пор, пока Россия не перестанет реагировать на каждый выпад, «отвечать на каждую глупость», исходящую из-за рубежа.
Ранее, в январе, Пушков уже обращал внимание на то, что страна слишком много внимания уделяет тому, что о ней говорят за рубежом. Данное явление, по мнению сенатора, является пережитком конца 1980–1990-х годов, когда главной целью было «понравиться США и Западу».

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