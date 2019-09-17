Пушков припомнил захотевшей самостоятельности Кальюлайд слова об «оккупации»

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд, заявившей, что республика должна оставаться в числе стран, которые ведут контакты с Россией без посредников.

«Вопрос — как говорить. Она всюду отстаивает санкции против России и рассуждает об «оккупации», якобы длившейся до 1994-го. Неясно, зачем России давать Эстонии такой статус», — написал парламентарий в своем Twitter во вторник, 17 сентября.

Как подчеркнул Пушков, России есть с кем говорить без посредников.

Накануне Кальюлайд в интервью телеканалу ETV заявила, что Эстонии следует оставаться в числе стран, которые самостоятельно говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с Москвой.

Она также высказала уверенность, что ее визит в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным в апреле улучшили положение Эстонии на мировой арене и теперь Таллин может высказывать свое мнение «кому угодно с заметно усиленных позиций».

Между тем в начале сентября Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только в 1994 году, когда российские «оккупационные» войска покинули территорию республики.