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Пушков припомнил Болгарии союзничество с Гитлером
30 апреля 2021, 14:05 • 105 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков удивился «градусу ненависти» болгар к России и напомнил, что Болгария в годы Второй мировой войны была союзником Адольфа Гитлера.
29 апреля в болгарском интернет-журнале «Дневник» был опубликовал перевод статьи немецкого издания Deutsche Welle, в котором журналисты пишут, что Турция не довольна активностью России в Черном море и потому оказывает поддержку Украине.
Комментируя статью, жители Болгарии выражали сожаление по поводу положения Украины, а некоторые заявили, что Турция сможет помочь украинским военным противостоять России. При этом один из комментаторов написал, что «весь цивилизованный мир объединен в НАТО» и «в случае конфликта русских сотрут с карты прежде, чем они поймут, куда запускать ракеты».
В ответ Пушков назвал такие рассуждения недалекими и поразился агрессии некоторых болгар.
«Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера», — написал российский сенатор в Twitter.
Ранее в этот день МИД Болгарии объявил о высылке российского дипломата из страны до 5 мая, а также попросил Россию оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, в которых подозреваются шестеро россиян.
В свою очередь, в российском МИДе пообещали ответить на данный шаг Болгарии.
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